У НСЗУ розповіли, до яких лікарів з 1 квітня можна звертатися без направлення

З 1 квітня в Україні запрацює «Програма медичних гарантій-2021». Українці й надалі зможуть безоплатно медпослугами за наявності декларації з сімейним лікарем чи електронного направлення. Проте до деяких вузьких фахівців можна звернутися без направлення від лікаря. Про це інформує Національна служба здоров’я України в Telegram.

«З 1 квітня почне дію Програма медичних гарантій-2021. Правила доступу пацієнтів до безоплатних послуг не змінюються. Потрібна декларація з сімейним лікарем, електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря та вибір лікарні, яка має відповідний контракт з НСЗУ. Але є випадки, коли до вузьких фахівців можна звернутися напряму, і НСЗУ оплатить такий візит за пацієнта», – кажуть в НСЗУ.

Направлення не потрібне у разі звернення до таких фахівців:

гінеколога, в тому числі дитячого та підліткового віку;

психіатра, в тому числі дитячого та підліткового;

нарколога;

стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей)

фтизіатра, зокрема і дитячого;

педіатра

лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

У НСЗУ наголошують, що екстрена медична допомога надається безоплатно усім без винятку без направлення й декларації.

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Нагадаємо, раніше Львівський портал розповідав, які послуги передбачає Програма медичних гарантій у 2021 році.

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