Програма медичних гарантій 2021: послуг для пацієнтів на «первинці» побільшало

Програма медичних гарантій, яка розпочала працювати в Україні з квітня 2020 року, цьогоріч удосконалилася. Відтак, окрім пріоритетних напрямків у наданні меддопомоги на первинці, додалися також нові пакети. За словами очільника НСЗУ Андрія Віленського, програма наближає допомогу до місця перебування пацієнта. Про це повідомляє Львівський портал.

З квітня заклади охорони здоров’я будуть фінансуватися за новими договорами. На сьогодні вже відкрито контрактування на 14 пакетів.

«Амбулаторні послуги стають більш розгалуженими і доступними. Також зберігаються пріоритетні пакети послуг – це інфаркти, інсульти, пологова неонатальна допомога на стаціонарному етапі та 6 амбулаторних пріоритетних послуг для ранньої діагностики онкологічних захворювань – 5 ендоскопій і мамографія. Окремими пакетами надаватиметься екстрена та первинна медична допомога. Як і торік діятиме програма реімбурсації лікарських засобів», – розповів під час брифінгу голова НСЗУ.

Віленський також додав, що програму реімбурсації лікарських засобів буде розширено. Так, найближчим часом розпочнеться реімбурсація лік засобів із первинної та вторинної профілактики інсультів та інфарктів. З 1 липня НСЗУ відшкодовуватиме вартість інсулінів, а з жовтня – ліків для розладів психіки.

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Зазначимо, що для того, аби заклад зміг укласти договір з Національною службою здоров’я, він повинен відповідати певним вимогам, зокрема, це наявність відповідних кадрів, обладнання та інші вимоги специфікації.

Також за інформацією НСЗУ, планується впровадження пакету послуг для лікування туберкульозу на первинці. Окремими пакетами будуть ведення вагітності в амбулаторних умовах і стоматологічна допомога дорослим і дітям.

Фінансування кожного медзакладу залежатиме від тої статистики, яку він подавав в е-систему охорони здоров’я. Загалом на цей рік з держбюджету на програму медичних гарантій передбачено 123 млрд грн.

Слід зазначити, що за результатами минулого року Львівщина є однією з лідерів серед областей за кількістю укладених декларацій з сімейними лікарями та показником фінансування за програмою медгарантій. Торік область отримала 6,2 млрд грн.

Нагадаємо, лікарні, які надають неонатальну допомогу, отримуватимуть більше коштів.

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