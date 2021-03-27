Від рук російських окупантів загинув підполковник Коваль

Одним з чотирьох українських захисників, убитих російськими окупантами напередодні, був підполковник Збройних сил Сергій Коваль. Відповідну інформацію оприлюднила військова частина А2641 на своїй сторінці у Facebook.

У районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України героїчно загинув підполковник Сергій Коваль, кадровий офіцер, випускник Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту.

Сергій Коваль усе своє професійне життя присвятив Збройним Силам України. Пройшов складний шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв.

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Мав досвід участі у миротворчих операціях. З початку російсько-української війни – учасник АТО/ООС. Неодноразово нагороджувався відомчими відзнаками та нагородами.

раніше Львівський портал повідомляв, що внаслідок обстрілів українських позицій російськими збройними формуваннями 26 березня загинули четверо військовослужбовців ЗСУ. Ще двоє захисників отримали поранення.

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