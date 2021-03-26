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На Донбасі окупанти вбили чотирьох українських бійців, ще двох – поранили

Юлія Осим

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Внаслідок обстрілів українських позицій російськими збройними формуваннями сьогодні, 26 березня, загинули четверо військовослужбовців ЗСУ. Ще двоє захисників отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі ООС.

Окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських бійців із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

«В результаті обстрілу, чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу», – йдеться у повідомленні ООС.

На обстіли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Нагадаємо, за офіційними даними Міноборони, у 2020 році на Донбасі загинули 50 українських військових.

Тим часом за всю війну Львівщина втратила вже понад 300 своїх мешканців, які захищають територіальну цілісність України в зоні АТО/ООС.

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