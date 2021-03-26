У Рясному зведуть 4-поверхівку з підземним паркінгом

На вулиці Брюховицькій, 143 ТзОВ «ДКМ Груп» зведе 4-поверховий житловий будинок із підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження у п’ятницю, 26 березня, видав виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Житловий 4-поверховий будинок ТзОВ «ДКМ Груп» планує збудувати на вулиці Брюховицькій, 143, що в районі Рясне. Нове житло будуватимуть на земельній ділянці площею 0,1495 га, що належить до зони Ж-1 – зони садибної забудови відповідно до плану зонування територій Шевченківського району.

Натисніть на зображення для його збільшення

Реклама партнерів

Виконком дозволив забудувати 40% земельної ділянки. Висота будівлі не повинна перевищувати 14,80 м.

Планується, що 4-поверхівка матиме 20 квартир та підземний паркінг на 12 машин, ще 3 місця передбачені поруч з будинком.

Згідно із даними Youcontrol, ТОВ «ДКМ ГРУП» існує з 2019 року і займається будівництвом. Співзасновниками фірми є львів’яни Степан Печений, Роман Курницький, а також уродженець Волині Олександр Давидюк.

Роман Курницький є адвокатом, у 2019-му він представляв компанію ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп», яка під час будівництва зруйнувала у Львові мозаїку «Море і риби».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.