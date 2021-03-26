У Львові три громадські організації отримають майже 200 тисяч на реалізацію проєктів

Три громадських організацій отримають фінансування з міського бюджету на загальну суму майже 200 тис. грн. на реалізацію соціально-культурних проєктів в рамках програми «Зробимо Львів кращим». Відповідне рішення було прийняте у п’ятницю, 26 березня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає Львівський портал.

Підтримка таких проєктів відбувається в рамках Програми надання фінансування громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів «Зробимо Львів кращим». Загальна сума дофінансування становить 192 140 грн.

Перелік проектів та суми їх співфінансування:

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Львівський портал інформував, що 18 громадських організацій отримають із бюджету Львова майже 1 млн грн на реалізацію власних проєктів. Серед них – ГО теперішніх або колишніх депутатів Львівської міськради та нардепки.

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