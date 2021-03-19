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Три заполітизовані ГО отримають фінансову підтримку із бюджету Львова

Наталя Дуляба

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18 громадських організацій отримають із бюджету Львова майже 1 млн грн на реалізацію власних проєктів. Серед них – ГО теперішніх або колишніх депутатів Львівської міськради та нардепки. Про це повідомляє Львівський портал.

На своєму засіданні 19 березня виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік соціально-культурних проєктів громадських організацій, які отримають фінансування із міського бюджету. Йдеться про 877 тисяч гривень.

Відтак 550 тисяч гривень на проєкти у галузі «Соціальний захист» отримають такі громадські організації:

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Ще 327 тисяч гривень дістануться таким ГО на проєкти у галузі «Розвиток громадянського суспільства»:

Цікаво, що співзасновником ГО «Духовна велич Львова» є керівник Адміністрації міського голови Львова та депутат від «Самопомочі» Євген Бойко. Серед інших засновників організації вказана ще одна людина, причетна до партійних справ, – Оксана Страз. Вона працює керівником ТОВ «Видавництво Самопоміч».

Зазначимо, що «Духовна велич Львова» більш відома як однойменне релігійне інтернет-видання, яке у 2014 році запустило управління внутрішньої політики Львівської міської ради. Першим його редактором був саме Євген Бойко.

Інша громадська організація, яка заслуговує уваги, – це ГО «Батьки в дії», співзасновницею якої є депутатка Львівської міськради (VII скликання) Юлія Гвоздович. Торік вона балотувалась у мери Львова.

Саме ця громадська організація наприкінці 2020 року оскандалилась, розробивши для мерії Львова серію освітньо-просвітницьких роликів, на одному з яких додала карту України без Криму. Зауважимо, що бюджетне фінансування тоді ГО «Батьки в дії» отримала також завдяки виграшу в конкурсі соціально-культурних проєктів «Зробимо Львів кращим!».

Ще одна громадська організація, якій підкинуть бюджетних грошей, – ГО «Перший жіночий ветеранський простір Рехаб». Її співзасновницею є колишня народна депутатка України (XVIII скликання) Оксана Юринець, торік вона теж балотувалась на посаду нового голови Львова.

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