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Для облаштування території Привокзального ринку оголосять всеукраїнський конкурс

Вероніка Рой

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У Львові оголосять Всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію розвитку ареалу поблизу Привокзального ринку. Відповідне рішення у п’ятницю, 26 березня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

Замовником організації конкурсу є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування, а співзамовником – ТзОВ «Привокзальний ринок» та ТзОВ «Фіакр».

«Йде мова про розвиток території ареалу Привокзального ринку, про оголошення конкурсу, який ми плануємо зробити максимально публічним і плануємо залучити до його участі міжнародні архітектурні студії спільно з українськими командами, щоб переосмислити цей ареал», – повідомив начальник управління архітектури та урбаністики Антон Коломєйцев.

Планується, що під ринком «Привокзальний» збудують підземний паркінг. На площі Липневій, що поруч з ринком, створять відкритий громадський простір для відпочинку мешканців та періодичних міських ярмарків.

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Мер Львова Андрій Садовий повідомив, компанія, яка сьогодні обслуговує Привокзальний ринок, має бажання, щоб це був міжнародний конкурс. За словами міського голови, з точки зору самої процедури легше провести всеукраїнський конкурс, залучивши західні компанії до участі у ньому.

Всеукраїнський архітектурний конкурс мають провести та профінансувати до 15 липня 2021 року.

На думку Антона Коломєйцева, перше місце у Всеукраїнському конкурсі має оцінюватися у розмірі близько 200 тисяч гривень.

Згідно з даними Youcontrol, ТзОВ «Привокзальний ринок» зареєстроване у 1998 році. Засновниками є ТОВ «Концепт Авангард», ТОВ «Привокзальний плюс» та Катерина Андріївна Каменівська. Керує ринком Віталій Гужва.

ТзОВ «Фіакр» було зареєстроване у 1995 році. Його власником є Роман Левик, а керує підприємством Михайло Бех.

Нагадаємо, львів’яни у 2019 році вимагали перетворити у сквер площу Липневу, яка здебільшого запаркована автівками.

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