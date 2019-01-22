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Львів’яни просять перетворити у сквер площу, запарковану автівками біля Привокзального ринку

Наталя Дуляба

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Площу Липневу, яка зазвичай є запаркованою автівками, львів’яни пропонують відремонтувати та перетворити в рекреаційну зону. Відповідну електронну петицію до міськради Львова у понеділок, 21 січня, зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Автор петиції Юрій Гузенко наголошує, що в районі головного залізничного вокзалу Львова сьогодні бракує місць для проведення дозвілля. Тому він пропонує перетворити площу Липневу, що відразу поруч із Привокзальним ринком, на громадський простір.

«Враховуючи катастрофічно малу кількість територій у районі вокзалу для прогулянок із дітьми, мінімум зелених насаджень та загалом недостатність місць відпочинку та дозвілля в цьому районі міста, пропоную провести ремонт площі Липневої. Зокрема, облаштувати сквер, встановити лавочки та дитячий майданчик», – йдеться у тексті петиції.

Для того, аби цю петицію розглянула Львівська міська рада, потрібно, щоб вона 500 підписів. Збір підписів триватиме упродовж двох наступних місяців.

Нагадаємо, на створення громадських просторів у Львові минулого року витратили понад 16 мільйонів гривень. Які саме зони відпочинку у районах міста почали облаштовувати, читайте тут.

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