Відтепер в Україні номерні знаки для автомобілів видаватимуть по-новому

В Україні змінили правила видачі номерних знаків для транспортних засобів. Відтепер кожен сервісний центр МВС видаватиме номерні знаки лише своєї області, незалежно від місця прописки власника. Про це повідомили у пресслужбі Головного сервісного центру МВС, передає Львівський портал.

Однак ці вимоги не не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

«Основним нововведенням, що запроваджується, є зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було дотепер, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу. Тобто, кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, нові правила довзолять зекономити бюджетні кошти, адже суттєво зменшаться матеріальні витрати на виготовлення і логістичні витрати на доставку та зберігання у сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів.

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Зазначимо, що згідно з прийнятим Міністерством внутрішніх справ України наказом від 02 березня 2021 року № 166, що набуває чинності з моменту опублікування, встановлено єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них. Зокрема, визначені правила застосування, типи та основні розміри державних номерних знаків, встановлені вимоги до інформаційного змісту та технічних характеристик.

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