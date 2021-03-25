Першокласники Львова повертаються на навчання, але дистанційно

Згідно з рішенням міської комісії з питань ТЕБ і НС, заклади загальної середньої та позашкільної освіти усіх форм власності продовжують навчання з використанням дистанційних технологій. Учні 1−4 класів на канікулах до 26 березня. А з понеділка, 29 березня, вони також переходять на дистанційне навчання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами керівниці управління освіти Львова Зоряни Довганик, 24 березня, на позаплановому засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС прийняли нові рішення, що заклади загальної середньої та позашкільної освіти усіх форм власності продовжують навчання з використанням дистанційних технологій.

Учні 1−4 класів на канікулах до 26 березня. З понеділка вони, незалежно від форми власності закладу, також переходять на дистанційне навчання.

Реклама партнерів

Усі обмеження діятимуть до окремого рішення комісії з питань ТЕБ і НС.

Дитячі садочки працюватимуть дотримуючись протиепідемічних заходів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що з вівторка, 16 березня, середні школи у Львові переходять на дистанційне навчання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.