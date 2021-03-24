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Група туристів привезла до Львова 1,5 тисячі нарковмісних таблеток з Єгипту

Ольга Денисяка

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Впродовж 23 та 24 березня Галицькі митники вилучили у 20-ти українців, які прилетіли з Єгипту, 1,5 тисячі нарковмісних таблеток. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Так, упродовж 23 та 24 березня у 20-ти громадян України, які прибули з Єгипту різними рейсами виявлено 1559 таблеток медичного препарату «1,2,3» з вмістом діючої речовини псевдоефедрин. Таблетки містились серед особистих речей у багажі та ручній поклажі громадян.

Митники зазначають, що псевдоефедрин належать до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

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За цими фактами у правоохоронні органи скеровано повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину, передбаченого ст. 311 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Галицька митниця

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