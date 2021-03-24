ОСТАННІ НОВИНИ

Під час локдауну лялькові вистави у Львові можна дивитись онлайн

Ольга Денисяка

|

Під час посиленого карантину Львівський театр ляльок пропонує глядачам переглянути вистави в режимі онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Львівський театр ляльок відкриває спеціальний проєкт «Ляльки онлайн». Перша наша новинка – відеоверсії найкращих вистав, які можна переглянути на сайті театру.

Вже з 20 березня можна буде переглянути такі вистави: «Знайдена лялька», «Золоторогий олень», «Дорога до Вифлеєму», «Шапочка. Червона».

Переглянути вистави можна за цим посиланням.

Реклама партнерів

Вартість перегляду – 80 грн.

Львівський портал повідомляв, що під час посиленого карантину Львівська національна опера пропонує глядачам переглянути в знакові та найновіші постановки театру безкоштовно у форматі онлайн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...