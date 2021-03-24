Під час локдауну лялькові вистави у Львові можна дивитись онлайн

Під час посиленого карантину Львівський театр ляльок пропонує глядачам переглянути вистави в режимі онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Львівський театр ляльок відкриває спеціальний проєкт «Ляльки онлайн». Перша наша новинка – відеоверсії найкращих вистав, які можна переглянути на сайті театру.

Вже з 20 березня можна буде переглянути такі вистави: «Знайдена лялька», «Золоторогий олень», «Дорога до Вифлеєму», «Шапочка. Червона».

Переглянути вистави можна за цим посиланням.

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Вартість перегляду – 80 грн.

Львівський портал повідомляв, що під час посиленого карантину Львівська національна опера пропонує глядачам переглянути в знакові та найновіші постановки театру безкоштовно у форматі онлайн.

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