Під час локдауну лялькові вистави у Львові можна дивитись онлайн

Під час посиленого карантину Львівський театр ляльок пропонує глядачам переглянути вистави в режимі онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.
Львівський театр ляльок відкриває спеціальний проєкт «Ляльки онлайн». Перша наша новинка – відеоверсії найкращих вистав, які можна переглянути на сайті театру.
Вже з 20 березня можна буде переглянути такі вистави: «Знайдена лялька», «Золоторогий олень», «Дорога до Вифлеєму», «Шапочка. Червона».
Переглянути вистави можна за цим посиланням.
Вартість перегляду – 80 грн.
Львівський портал повідомляв, що під час посиленого карантину Львівська національна опера пропонує глядачам переглянути в знакові та найновіші постановки театру безкоштовно у форматі онлайн.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка