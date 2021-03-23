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Під час локдауну Львівська опера безкоштовно покаже постановки нових вистав онлайн

Вероніка Рой

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Під час посиленого карантину Львівська національна опера пропонує глядачам переглянути в знакові та найновіші постановки театру безкоштовно у форматі онлайн. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Мова йде про твори сучасних українських композиторів, оперну класику – феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича, оперу для сімейного перегляду «Лис Микита» Івана Небесного та сучасну постановку опери «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта.

Відеозаписи вистав «Лис Микита» та «Дон Жуан» були здійснені нещодавно за підтримки Українського культурного фонду. У театрі зазначають, що якісна зйомка вистав – це не лише необхідність у сучасному онлайн просторі, це і важливий внесок у фіксування історії української оперної і театральної сцени.

Вистави, які доступні для перегляду:

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Феєрія «Коли цвіте папороть»: шедевр під забороною: вражаючий спектакль, що поєднує енергетичну музику, хорове виконавство, народні обрядові традиції, сучасну хореографію та яскраве дійство із відеопроекцією. Його можна переглянути за цим посиланням.

«Лис Микита»: сучасна українська опера для сімейного перегляду: Ця опера вражає неймовірними масками та костюмами персонажів, феєрією світла, 3D-анімацією, і навіть – повітряними гімнастами. А ще, поряд із звичним оркестром, ви можете почути українські колоритні інструменти – цимбали, ліру, бандуру і гучну трембіту. Оперу можна подивитися тут.

«Дон Жуан»: сучасна постановка найвідомішої опери Моцарта: Якщо ви не бачили цієї сучасної постановки, вона здивує вас неповторними світловими ефектами та вражаючими декораціями з металоконструкцій, які є наче лабіринтом загубленої людської душі. Переглянути оперу можна за цим посиланням.  

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