Як карантин вплине на проведення ЗНО–2021

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році відбудеться у визначенні дати, незалежно від епідеміологічної ситуації в регіонах. Це також стосується пробного тестування, основної та додаткової сесії. У Міністерстві освіти та науки запевнили, що графік залишається незмінним, пише УП. Життя.

Згідно рішення Кабінету Міністрів, під час карантину дозволено проведення заходів з оцінювання якості освіти, здійснення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів..

Цьогоріч пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.

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Як відомо, учні могли обрати лише один предмет для проходження пробного тесту. Результати тестування будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

Основна сесія ЗНО-2021 розпочнеться 21 травня, і триватиме до 15 червня.

Отримати результати тестування з різних предметів учні зможуть з 4 червня до 23 липня.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 16 липня. Результати тестів будуть відомі до 23 липня.

Цьогоріч школярі найчастіше реєструвалися на тестування з історії України, математики та української мови і літератури.

Раніше Львівський портал повідомляв, що підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який особа, що реєструвалась, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням. Завантажити запрошення-перепустки зі своїх інформаційних сторінок школярі повинні до 30 квітня. Якщо Сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою сервісу.

Основні сесії ЗНО з обраних предметів відбуватимуться за таким графіком:

21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня – українська мова, українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

Цьогоріч на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде обирати п’ять предметів, у 2019 році – було чотири.У 2021 році математика є обов’язковою для випускників шкіл. Детальніше про те, яким буде ЗНО-2021, читайте за цим посиланням.

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