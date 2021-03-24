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ФОПи та працівники у «червоних» зонах отримають грошову допомогу, – Шмигаль

Юлія Осим

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Уряд виплатить грошову допомогу ФОПам та працівникам у регіонах, які увійшли до «червоної» карантинної зони. Підприємцям, діяльність яких зазнала втрат унаслідок встановлених посилених обмежень, держава компенсує 8 тисяч гривень. Про це повідомив під час засідання Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Львівський портал.

Така підтримка відбуватиметься за аналогією до тієї допомоги, яку отримали власники бізнесів взимку.

«Буде запроваджено грошові виплати та підтримку по аналогії з цією, яку люди отримували взимку. Зокрема, розроблено комплекс заходів по підтримці людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень у «червоних» зонах, по 8 тисяч гривень», – зазначив Шмигаль.

Разом з тим, очільник уряду наголосив, що важливою є додаткова допомога з боку місцевої влади.

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«Ми очікуємо, що місцеві органи самоврядування запровадять додаткові виплати для підтримки підприємців, їх співробітників. Це буде правильно і відповідально», – додав прем’єр.

Раніше Денис Шмигаль казав про те, що держава обіцяє підтримати підприємців у «червоних» зонах.

Нагадаємо, Львівщина та ще 8 регіонів увійшли до «червоної» зони.

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