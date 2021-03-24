Азарову оголосили підозру у держзраді

Колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову повідомлено про підозру у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Азарова звинувачено у сприянні окупації українського Криму та міста Севастополя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав’язані Президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову в Москві о другій годині ночі, 21 квітня 2010 року, напередодні її підписання.

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«Достовірно розуміючи наслідки підписання вказаної Угоди для України, колишній прем’єр-міністр України виконав відведену йому роль у вчиненні злочину, а саме – забезпечив візування та погодження проєкту документів з боку відповідних посадових осіб (міністрів, керівників правоохоронних органів, та від імені Кабінету Міністрів України), сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди аж до її імплементації», – йдеться у повідомленні.

Слідство здобуло оригінали документів, які свідчать про свідомі дії колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України. У подальшому це призвело до окупації Криму Російською Федерацією.

Зазначені дії вчинялись за попередньою змовою групою осіб з тодішнім Президентом України Віктором Януковичем, який на даний час переховується від органу досудового розслідування в Росії.

У відповідності до законодавства підозра надіслана Миколі Азарову за останнім відомим місцем його проживання.

Як відомо, притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення державної зради не має строків давності. У січні 2021 року ДБР вже повідомило про підозру у вчиненні державної зради колишньому президенту Віктору Януковичу. За рішенням суду Янукович має відсидіти у в’язниці 13 років.

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