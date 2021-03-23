У Львові протестують медики поліклініки на Мазепи

У вівторок, 23 березня, у Львові лікарі поліклініки на вулиці Мазепи, 25, де облаштовують COVID-шпиталь, та мешканці, котрих обслуговують у цьому районі, перекрили дорогу навпроти медзакладу. Про це інформує Еспресо.Захід.

Сьогодні відбулася зустріч медиків поліклініки, що на вулиці Мазепи, 25 у Львові, місцевих мешканців і представників Львівської міської ради в особі заступника міського голови Андрія Москаленка.

Під час зустрічі її учасники ще раз обговорили ситуацію з поліклінікою, яку передали на баланс лікарні швидкої допомоги та хочуть забрати під ще одне «ковідне» відділення.

Фото: Еспресо/Богдан Білан

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Медики поліклініки та мешканці прилеглого району вимагають, щоб у них забрали тільки частину поліклініки, а частину залишили для сімейних і профільних лікарів, які обслуговують район.

Для цих цілей вони разом із депутатською комісією підібрали велике триповерхове приміщення, яке вже почали переобладнувати. Але міськрада хоче забрати ще й кабінети сімейних лікарів (які, нагадаємо, за їхніми словами, обслуговують понад 90% ковідних хворих, котрі не потребують госпіталізації). Водночас сімейних лікарів міська влада хоче переселити в окреме суміжне приміщення.

Лікарі та мешканці проти такого рішення. Відтак, не знайшовши порозуміння, вони перекрили дорогу навпроти поліклініки на вулиці Мазепи. Учасники перекриття безперервно ходять по пішохідному переходу, час від часу пропускаючи транспорт.

На місце події вже прибули правоохоронці, наразі намагаються вирішити ситуацію.

Детальніше про конфлікт довкола поліклініки на вулиці Мазепи, 25 читайте за посиланням.

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