Поліція просить водіїв допомогти розслідувати ДТП, в якій загинув 10-річний хлопчик

Поліція Львова просить водіїв, які проїжджали ділянку на вул. Зеленій, де ввечері 22 березня внаслідок ДТП загинув 10-річний хлопчик, надати записи, зроблені упродовж тижня до трагедії та безпосередньо у момент ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Мова йде про фатальний випадок стався в неділю ввечері, 21 березня, на вул. Зеленій. Коли вулицею їхав автомобіль рятувальників, із каналізації зірвався люк і впав на лобове скло авто Acura MDX, що рухався назустріч.

Внаслідок падіння люку загинув 10-річний хлопчик, який сидів на передньому пасажирському сидінні. Від отриманих травм дитина померла на місці.

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За попередніми даними, комунальників двічі попереджали про небезпечну ділянку, проте бригада «Львівводоканалу», яка напередодні працювала на місці, лише обгородила територію, а не зафіксувала люк. Детальніше про трагічний випадок читайте в статті Львівського порталу за цим посиланням.

Зараз правоохоронці з’ясовують обставини події та просять водіїв, котрі проїжджали ділянкою вулиці Зеленої, 251 у Львові в період від 14 до 21 березня, надати відео з автомобільних відеореєстраторів. Ці матеріали необхідні, аби встановити усі деталі аварії.

Записи відеореєстраторів просять надавати слідчому Юрію Степаненку. Адреса м.Львів, вул. С.Бандери,1 каб.68. тел..0673712278.

Нацполіція Львівщини відкрила кримінальне провадження за за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років тюрми із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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Фото: Варта 1, поліція