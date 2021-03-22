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Цього тижня Україна переходить на літній час

Андрій Котенський

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У ніч на неділю 28 березня Україна перейде на літній час. О третій ночі стрілки годинника переведуть на годину вперед, передає кореспондент Львівського порталу.

Перехід на літній час у 2021 році відбудеться у ніч з суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня. Так, о 3:00 год. українці перемістять стрілки годинників на одну годину вперед, передає Львівський портал.

Таким чином, українцям доведеться прокидатися на годину раніше.

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Переведення часу на літній здійснюють згідно з постановою Кабінету міністрів України «Про порядок обчислення часу на території України».

Згідно з нею годинникові стрілки переводять щороку в останню неділю березня о 3 годині (на 1 годину вперед) та в останню неділю жовтня (о 4 годині на 1 годину назад).

Як відомо, 19 березня Верховна Рада провалила голосування у другому читанні та в цілому за законопроєкт, який скасовує в Україні перехід із літнього на зимовий час і навпаки. Україна мала лишитися на зимовому часі. За проєкт закону №4201 проголосували 212 народних депутатів із 226 необхідних.

Водночас пропозицію про направлення закону на доопрацювання комітетом та повторне друге читання підтримали 226 парламентарів.

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