ОСТАННІ НОВИНИ

До 15 років тюрми «світить» групі, що у Львові постачала в’язням наркотики

Наталя Дуляба

|

На Львівщині судитимуть вісьмох членів угруповання, які постачали наркотики у місця позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що в’язень однієї з виправних колоній Львівської області організував роботу наркоугруповання, до якого загалом входили вісім осіб. Зловмисники займались постачанням наркотиків у Личаківську колонію.

Так, члени угруповання щоразу перекидали «товар» через периметр установи, а інші розповсюджували наркотичні засоби серед ув’язнених.

«Щоденно ув`язнені отримували близько 20 таблеток «Субітекс» та 10 г «Метадону». Прибуток від збуту становив понад 10 000 грн на день, частина заробленого розподілялась між всіма учасниками злочинної організації, а решту використовували для подальшої закупівлі наркотиків», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

Під час обшуків як за місцем проживання фігурантів справи, так і в приміщенні виправної колонії, силовики виявили понад 500 таблеток «Субітексу», 5 г марихуани, два пакети гашишу, частину курильного механізму зі смолами, SIM-картки, мобільні термінали, банківські картки, чорнові записи, пневматичний пістолет.

Ринкова вартість вилучених наркотичних та психотропних речовин складає близько 500 000 грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2, 5 ст.255, ч.2 ст.307 ККУ. Досудове розслідування поліцейські вже завершили, а справу скерували до суду, який і обиратиме покарання для вісьмох наркоторговців. Їм загрожує від 12 до 15 років тюрми із конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...