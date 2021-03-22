До 15 років тюрми «світить» групі, що у Львові постачала в’язням наркотики

На Львівщині судитимуть вісьмох членів угруповання, які постачали наркотики у місця позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що в’язень однієї з виправних колоній Львівської області організував роботу наркоугруповання, до якого загалом входили вісім осіб. Зловмисники займались постачанням наркотиків у Личаківську колонію.

Так, члени угруповання щоразу перекидали «товар» через периметр установи, а інші розповсюджували наркотичні засоби серед ув’язнених.

«Щоденно ув`язнені отримували близько 20 таблеток «Субітекс» та 10 г «Метадону». Прибуток від збуту становив понад 10 000 грн на день, частина заробленого розподілялась між всіма учасниками злочинної організації, а решту використовували для подальшої закупівлі наркотиків», – йдеться у повідомленні.

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Під час обшуків як за місцем проживання фігурантів справи, так і в приміщенні виправної колонії, силовики виявили понад 500 таблеток «Субітексу», 5 г марихуани, два пакети гашишу, частину курильного механізму зі смолами, SIM-картки, мобільні термінали, банківські картки, чорнові записи, пневматичний пістолет.

Ринкова вартість вилучених наркотичних та психотропних речовин складає близько 500 000 грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2, 5 ст.255, ч.2 ст.307 ККУ. Досудове розслідування поліцейські вже завершили, а справу скерували до суду, який і обиратиме покарання для вісьмох наркоторговців. Їм загрожує від 12 до 15 років тюрми із конфіскацією майна.

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