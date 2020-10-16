Правоохоронці перекрили наркоканал до Личаківської виправної колонії

Поліцейські викрили канал постачання наркотиків до Личаківської виправної колонії у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що організував постачання наркотичних засобів до виправної установи так званий «наглядач» за Личаківською виправною колонією. До протиправної діяльності залучив інших засуджених та мешканців області.

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Останні за вказівкою організатора закуповували наркотичні засоби та психотропні речовини. В подальшому перекидали через паркан «товар» на територію колонії, а інші учасники угруповання вже реалізовували наркотики засудженим. Щоденний прибуток від протиправної діяльності складав майже 20 тисяч гривень. Всі дії учасників злочинної групи відбувалися під контролем її організатора.

Вночі, 16 жовтня, двох членів угруповання правоохоронці затримали на одній з автозаправок біля міста Львова. Зловмисники повертались до міста з черговою партією наркотиків, які були придбані для подальшої реалізації на території виправної установи. В ході обшуку транспортного засобу поліцейські вилучили 400 таблеток наркотичного засобу вартістю 200 тисяч гривень.

Крім того, одразу після затримання наркокур’єрів розпочали проведення низки санкціонованих обшуків за місцями проживання та відбування покарання фігурантів.За їх результатами вилучили таблетки «Субітекс», інші наркотики, «чорнові» записи, мобільні телефони.

Наразі організатору та чотирьом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання двом підозрюваним, що були затримані вночі, запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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