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У Львові за 13 млн хочуть продати приміщення на вулиці Лесі Українки

Вероніка Рой

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Міська рада виставила на продаж нежитлові приміщення третього поверху будинку на вул. Лесі Українки, 5. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунальної власності Львівської міської ради.

На аукціон, який відбудеться 1 квітня, виставили нежитлові приміщення третього поверху будинку на вул. Лесі Українки, 5. Загальна площа приміщення становить 77,5 кв.м.

Зауважимо, приміщення є частиною пам’ятки архітектури місцевого значення, яка занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

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Стартова ціна виставлених на продаж приміщень становить 13 290 840. Балансоутримувач — ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради».

Нагадаємо, нещодавно міськрада Львова продала за 4,6 млн грн приміщення на вулиці Дорошенка.

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