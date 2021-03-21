У Львові за 13 млн хочуть продати приміщення на вулиці Лесі Українки

Міська рада виставила на продаж нежитлові приміщення третього поверху будинку на вул. Лесі Українки, 5. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунальної власності Львівської міської ради.

На аукціон, який відбудеться 1 квітня, виставили нежитлові приміщення третього поверху будинку на вул. Лесі Українки, 5. Загальна площа приміщення становить 77,5 кв.м.

Зауважимо, приміщення є частиною пам’ятки архітектури місцевого значення, яка занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

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Стартова ціна виставлених на продаж приміщень становить 13 290 840. Балансоутримувач — ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради».

Нагадаємо, нещодавно міськрада Львова продала за 4,6 млн грн приміщення на вулиці Дорошенка.

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