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Приміщення на Дорошенка продали за 4,6 млн грн

Наталя Дуляба

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Комунальне приміщення колишнього магазину на вул. Дорошенка, 28 за 4,6 млн грн купило ПП «Вітафарма». Про це йдеться на порталі Prozorro.Продажі.

На аукціон міське управління комунальної власності виставило нежитлове приміщення першого поверху на вул. Дорошенка, 28, його площа становить 54,2 м кв. Донедавна тут функціонував продуктовий магазин.

Торги мали відбутись у середу, 17 березня, однак на них подався лише один учасник – ПП «Вітафарма». Тому ще ввечері 16 березня управління комунальної власності вирішило укласти із фірмою договір про викуп цього приміщення.

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Стартова ціна об’єкта становила 4,26 млн грн, а ПП «Вітафарма» викупить його за 4,64 млн грн, що на 380 тисяч грн більше.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Вітафарма» – запорізька компанія, що займається роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами. Відтак найімовірніше у придбаному приміщенні на вул. Дорошенка, 28 облаштують аптеку.

Власницею підприємства є мешканка Запоріжжя Галина Колбіна.

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