У BioNTech спрогнозували, коли у світі можуть припинитися локдауни

Засновники BioNTech Уюр Шахін та його дружина Озлем Тюречі очікують, що практика локдаунів вже скоро залишиться у минулому завдяки масовій вакцинації населення проти коронавірусу. Про це керівники Biontech розповіли в інтерв’ю виданню Die Welt, передає УП.

Шахін та Тюречі висловили думку, що коронавірус не зникне, проте жорсткі карантинні обмеження в Німеччині та інших країнах ЄС будуть зняті до осені цього року. Аналогічний шлях чекає і на Сполучені Штати.

За словами засновників BioNTech, мине щонайменше рік, перш ніж людству вдасться взяти під контроль ситуацію з поширення Covid, проте вже до кінця літа завдяки щепленням відпаде необхідність у суворих обмеженнях.

«У багатьох країнах Європи та у США наприкінці літа ми, мабуть, досягнемо того, що нам більше не доведеться оголошувати локдауни», – каже Шахіна.

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