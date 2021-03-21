На Бандери планують облаштувати перший у Львові транспортний хаб

На перетині вулиць Чупринки та Степана Бандери у Львові планують облаштувати мобільний транспортний хаб. Про це у своєму блозі розповів заступник директора департаменту ЖКГ Львівської міськради Андрій Білий.

За його словами, такий мобільний транспортний хаб буде першим у Львові. Він виконуватиме функцію пересадки пасажирів з різних видів транспорту.

Андрій Білий зазначив, що розробку проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію площі фінансуватиме компанія GIZ.

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«Розробку проєктно-кошторисної документації скоріш за все фінансуватиме GIZ. Вони виступили з пропозицією, що з трикутника вулиць Чупринки-Бандери зробити транспортний хаб, з цікавими павільйонами. Можливо, тут буде зупинка NextBike. Також на перших паркомісцях потрібно встановити зарядки для електромобілів. Зараз працюємо над концепцією», – повідомив посадовець.

Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Проєкт реконструкції вул. Степана Бандери мерія затвердила ще наприкінці 2018 року. Тут замінять всі мережі, трамвайні рейки, прокладуть новий колектор, облаштують велодоріжки та парковки. Після всіх робіт вулиця не буде повністю замощена бруківкою, що обурило частину львів’ян. Небайдужі мешканці збирались на акцію протесту, аби «не дати розікрасти автентичну бруківку» з вул. Степана Бандери.

Водночас у мерії Львова запевняють, що після реконструкції 70-80% вул. Степана Бандери будуть замощені бруківкою, решта – римським каменем.

Як виглядатиме оновлена вул. Степана Бандери, дивіться ТУТ.

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Фото: скріншот з відео