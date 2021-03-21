Мер Івано-Франківська заявив про стабілізацію ситуації із коронавірусом у місті

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків заявив, що в місті стабілізувалася ситуація з коронавірусом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Мер зазначив, що в місті знизилася кількість госпіталізацій, а також збільшилася кількість місць в лікарнях із киснем.

«Хоча зараз спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій і стабілізацію ситуації з коронавірусом – хвороба ще не відступає», – повідомив Руслан Марцинків.

Також 19 березня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що з мобільного госпіталю в Івано-Франківську, який облаштували біля однієї з районних лікарень, «виписали» останніх п’ятьох людей.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, у лютому в Івано-Франківській області спостерігався високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць становила понад 90%.

Відтак лікарні Львівщини почали приймати хворих на коронавірус з сусідньої області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що Львів надасть 100 ліжкомісць для хворих на COVID-19 із Івано-Франківська.

Додамо, що через складну ситуацію з коронавірусом в регіоні облаштували перший в Україні мобільний госпіталь. Він складався з 30 наметів просто неба. Загалом шпиталь був розрахований на 120 ліжок.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.