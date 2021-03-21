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Аеропорт «Львів» знову планують віддати у концесію

Вероніка Рой

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Міністерство інфраструктури планує з наступного року розпочати процес передачі в концесію міжнародних аеропортів у Львові та Херсоні. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій під час IV Українсько-німецького бізнес-форуму, передає Укрінформ.

«Ми готуємо проєкти концесій аеропортів. Зараз ми говоримо про аеропорти у Львові та Херсоні – це будуть перші пілотні концесійні проєкти. Ми вирішили це розпочати (передачу в концесію, – ред.) не в цьому році, а в наступному», – розповів Криклій.

За його словами, нині «не найкращий час» для залучення інвесторів до таких проєктів.

Міністр зазначив, що відомство готується до переговорів з потенційними інвесторами та працює над інвестиційним атласом, в якому буде зібрано всю необхідну інформацію про концесійні можливості в Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, Мінінфраструктури розпочало процес передачі в концесію інфраструктурних об’єктів у 2020 році. У концесію було здано два перші порти – у Херсоні та в Миколаєві.

Як писав Львівський портал, аеропорт «Львів» неодноразово хотіли забрати в концесію. Востаннє про це заговорили у 2019 році.

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