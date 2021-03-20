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ЗНО у 2021 році скасовувати не будуть, – МОН

Вероніка Рой

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Попри скасування цьогорічної державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів, зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено. Про це Суспільному повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, наразі МОН має всі інструменти для того, щоб забезпечити дистанційне навчання під час локдауну без втрати якості. Він також наголосив, що скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів не нашкодило освіті. Шкарлет наголосив, що ДПА скасували через те, що через адаптивний карантин діти в «червоних» зонах мають нерівний доступ до навчання.

«Щоб не було дискримінації дітей, які навчаються онлайн та офлайн, всіх поставили в рівні умови», — зазначив міністр освіти.

Він також наголосив, що ЗНО скасоване не буде, оскільки тогорічна практика показала, що МОН може забезпечити його проведення у безпечних умовах навіть під час карантину.

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