25 вулиць Львова залишилася без води. Перелік

У суботу, 20 березня, через проведення ремонтних робіт 25 вулиць Львова залишилися без водопостачання. Про це інформує Гаряча лінія міста Львова.
Через аварійно-ремонтні роботи по вул. Корпанюків, 77 орієнтовно до 13:30 год. призупинено водопостачання на таких вулицях:
- вул.Березова – Всі будинки
- вул.Втіха – Всі будинки
- вул.Зрубова – Всі будинки
- вул.Корпанюків – Всі будинки
- вул.Кривчицька Дорога – Всі будинки
- вул.На Сторожі – Всі будинки
- вул.Над Джерелом – Всі будинки
- вул.Прогулкова – Всі будинки
- вул.Розкіш – Всі будинки
Також у зв’язку з ліквідацією витоку на вулиці Снопківській, 39 орієнтовно до 14:30 год. призупинено водопостачання на :
- пл.Вишиваного В – Всі будинки
- вул.Кубійовича В – Всі будинки
- вул.Людкевича С – Всі будинки
- вул.Свєнціцького І – Всі будинки
- вул.Севери І – Всі будинки
- вул.Снопківська – Всі будинки
- вул.Тютюнників – Всі будинки
- вул.Франка І буд. 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100
Крім цього через ремонтні роботи на вул. Окуневського,1 до 15:00 год. призупинено водопостачання на :
- вул.Кошиця О – Всі будинки
- вул.Масарика Т – Всі будинки
- вул.Окуневського Т – Всі будинки
- вул.Сосюри В – Всі будинки
- вул.Струмок – Всі будинки
- вул.Пожежників – Всі будинки
- просп.Чорновола В буд. 67в, 67б, 69а
- вул.Липинського В буд. 3, 5
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Вероніка Рой