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25 вулиць Львова залишилася без води. Перелік

Вероніка Рой

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У суботу, 20 березня, через проведення ремонтних робіт 25 вулиць Львова залишилися без водопостачання. Про це інформує Гаряча лінія міста Львова.

Через аварійно-ремонтні роботи по вул. Корпанюків, 77 орієнтовно до 13:30 год. призупинено водопостачання на таких вулицях:

  • вул.Березова – Всі будинки
  • вул.Втіха – Всі будинки
  • вул.Зрубова – Всі будинки
  • вул.Корпанюків – Всі будинки
  • вул.Кривчицька Дорога – Всі будинки
  • вул.На Сторожі – Всі будинки
  • вул.Над Джерелом – Всі будинки
  • вул.Прогулкова – Всі будинки
  • вул.Розкіш – Всі будинки

Також у зв’язку з ліквідацією витоку на вулиці Снопківській, 39 орієнтовно до 14:30 год. призупинено водопостачання на :

  • пл.Вишиваного В – Всі будинки
  • вул.Кубійовича В – Всі будинки
  • вул.Людкевича С – Всі будинки
  • вул.Свєнціцького І – Всі будинки
  • вул.Севери І – Всі будинки
  • вул.Снопківська – Всі будинки
  • вул.Тютюнників – Всі будинки
  • вул.Франка І буд. 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100

Крім цього через ремонтні роботи на вул. Окуневського,1 до 15:00 год. призупинено водопостачання на :

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  • вул.Кошиця О – Всі будинки
  • вул.Масарика Т – Всі будинки
  • вул.Окуневського Т – Всі будинки
  • вул.Сосюри В – Всі будинки
  • вул.Струмок – Всі будинки
  • вул.Пожежників – Всі будинки
  • просп.Чорновола В буд. 67в, 67б, 69а
  • вул.Липинського В буд. 3, 5

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