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ЛМР опублікувала карту України без Криму. У мерії кажуть, що сталася прикра помилка

Соломія Головіна

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Львівська міськрада на одному з офіційних YouTube-каналів опублікувала відео з картою України без Криму. Відеоролики підготувала ГО «Батьки в дії», наразі їх видалили і вже переробляють.

 

Власне, про карту України без Криму першим повідомив журналіст Дмитро Посипанко у Telegram-каналі під назвою «Політичний треш».

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Цей проєкт є переможцем конкурсу соціально-культурних проєктів «Зробимо Львів кращим!» у галузі «Розвиток громадянського суспільства», реалізовувався за підтримки управління Львівської міськради «Секретаріат ради».

«То були чотири відеоролики, які стосувалися громадянської освіти та молоді. Там навчали дітей, як вони можуть долучитися до управління містом. І там були різні графічні елементи. На жаль, справді була така прикра помилка», – розповіли Громадському у відділі громадського партнерства Львівської міської ради.

У міськраді додали, що громадська організація, яка була організатором цього проєкту, зараз переробляє ці відеозаписи. Згодом їх оприлюднять із виправленою картою.

«Увечері на каналі нашого проєкту в YouTube будуть залиті усі короткі відео із описом. На жаль, виявилась помилка в одній із картинок, використаних у відео. Дякуємо журналістам, які нам на неї вказали. Так буває, коли спішиш з дедлайнами. Всі помиляються. Але наша принципова позиція – ми за єдину незалежну Україну від мису Сарич до Грем’ячу, можливо, з часом навіть аж до Кубані», – зазначила голова ГО «Батьки в дії», депутатка Львівської міськради попереднього скликання Юлія Гвоздович на своїй сторінці у Facebook.

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