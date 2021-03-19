Два райони Львова отримують воду без хлору

Мешканці двох районів Львова, Шевченківського та Личаківського, отримують воду без хлору. Про це Львівському портал повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зазначимо, у 2020 році у Львові розпочали реконструкцію хлораторних на насосних станціях, аби перейти на дезінфекцію води за допомогою гіпохлоритом натрію. Станом на сьогодні вже два райони міста, Личаківський і Шевченківський, отримують воду без хлору.

У ЛМКП «Львівводоканал» пояснюють, що застосування гіпохлориту натрію для очистки води дає можливість відмовитися від хлору як небезпечної речовини та покращити органолептичні показники питної води

На початку 2020 року було розпочато дозування гіпохлориту натрію у тестовому режимі на насосній станції «Збоїща», що забезпечило водою без хлору жителів більшої частини Шевченківського району.

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«На сьогодні завершено монтажні та пуско-налагоджувальні роботи на насосній станції «Винники», і станція у тестовому режимі знезаражує воду гіпохлоритом натрію. Перехід насосної станції «Винники» на гіпохлорит натрію дає можливість отримати воду без хлору мешканцям Личаківського району», — повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Нагадаємо, Львів обіцяють до червня повністю перевести на воду без хлору.

Як відомо, першим про відмову від хлору і використання натомість гіпохлориту натрію заговорив громадсько-політичний діяч Ігор Васюник, який балотувався у мери Львова. Згодом воду без хлору у свою передвиборчу програму включив Андрій Садовий.

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