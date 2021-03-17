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Садовий розповів, чи працюватиме «Епіцентр» під час посиленого карантину у Львові

Вероніка Рой

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Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що торгівельні центри «Епіцентр» не працюватимуть під час посиленого карантину у Львові. Про це він повідомив під час брифінгу 17 березня, передає Львівський портал.

За його словами, працювати під час посиленого карантину у великих торгових центрах зможуть виключно продуктові магазини.

«Закривається промислова група у всіх великих супермаркетах, великих молах. Працюють виключно продуктові магазини», – повідомив мер.

Нагадаємо, коли в Україні запровадили карантин вихідного дня торгівельна мережа «Епіцентр» в соціальних мережах повідомила про запровадження «72-годинної п’ятниці» у зв’язку із введенням в країні карантину вихідного дня.

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Така позиція обурила очільника МОЗ Максима Степанова, тож він запросив власників, «яким так кортить покуражитись на темі «життя та смерті», наступного разу відвідати з ним хоча б одну з реанімацій».

Згодом торгівельна мережа заявила, що все ж працюватиме, але продаватиме харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби. Пізніше в «Епіцентрі» вирішили працювати лише в онлайн-режимі.

Додамо, ще під час весняного локдауну Львівська міськрада офіційно дозволила працювати торговому центру «Епіцентр» на період карантину.

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