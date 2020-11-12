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«Епіцентр» все ж працюватиме під час карантину вихідного дня, але продаватиме не все

Вероніка Рой

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Під час карантину вихідного дня торгівельна мережа «Епіцентр» працюватиме, але продаватиме харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби. Про це йдеться в заяві «Епіцентр».

 

«Під час карантину вихідного дня мережі «Епіцентр» та «Нова лінія» реалізовуватимуть виключно життєвонеобхідні товари дозволені постановою КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р» № 641, до яких належать харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення, ветеринарні препарати, корми та доставлятимемо їжу із наших ресторанів», – йдеться у повідомленні.

Також в «Епіцентр» кажуть, що клієнти можуть зробити замовлення в інтернет-магазині. Товари можна забрати безкоштовно самовивозом у Центрах видачі замовлень у наших торговельних центрах або замовити доставкою.

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Нагадаємо, торгівельна мережа «Епіцентр» в соціальних мережах повідомила про запровадження «72-годинної п’ятниці» у зв’язку із введенням в країні карантину вихідного дня. Така позиція обурила очільника МОЗ Максима Степанова, тож він запросив власників, «яким так кортить покуражитись на темі «життя та смерті», наступного разу відвідати з ним хоча б одну з реанімацій».

Як повідомляв Львівський портал, в Україні з 14 листопада запроваджують карантин вихідного дня. Діятиме він щонайменше до 30 листопада. У суботу та неділю зможуть працювати: продуктові магазини, аптеки (зокрема ветеринарні), АЗС, громадський транспорт.

ТРЦ, ресторани, кафе, заклади культури, фітнес-центри, спортзали не зможуть працювати під час карантину вихідного дня. Заклади громадського харчування працюватимуть на виніс.

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