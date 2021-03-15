У Львові збільшили кількість трамваїв і тролейбусів на маршрутах

Від понеділка, 15 березня, ЛКП «Львівелектротранс» збільшило кількість тролейбусів і трамваїв, які курсують містом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Враховуючи пасажиропотік, ми збільшуємо випуск усього електротранспорту. Відтак, на тролейбусних маршрутах курсуватиме 70 одиниць, а на трамвайних – 75 одиниць», – розповідає Директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо

Зокрема, від 15 березня збільшили кількість вагонів на трамвайних маршрутах № 1, 2, 3, 4, 9:

трамвайний маршрут № 1 – 7 одиниць (інтервал 10−12 хв.);

трамвайний маршрут № 2 – 12 одиниць (інтервал 6 хв.);

трамвайний маршрут № 3 – 12 одиниць (інтервал 4−5 хв.);

трамвайний маршрут № 4 – 9 одиниць (інтервал 9−10 хв.);

трамвайний маршрут № 6 – 10 одиниць (інтервал 7−8 хв.);

трамвайний маршрут № 8 — 15 одиниць (інтервал 4 хв.);

трамвайний маршрут № 9 – 10 одиниць (інтервал 8−9 хв.).

Також побільшало транспорту на тролейбусних маршрутах № 22, 23, 23-А, 25, 29, 32, 33:

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тролейбусний маршрут № 22 – 11 одиниць (інтервал 8 хв.);

тролейбусний маршрут № 23 – 6 одиниць (інтервал 13 хв.);

тролейбусний маршрут № 23-А – 6 одиниць (інтервал 13 хв.);

тролейбусний маршрут № 24 – 7 одиниць (інтервал 10 хв.);

тролейбусний маршрут № 25 – 7 одиниць (інтервал 7−8 хв.);

тролейбусний маршрут № 27 – 1 одиниця (інтервал 67 хв.);

тролейбусний маршрут № 29 – 8 одиниць (інтервал 7−8 хв.);

тролейбусний маршрут № 30 – 5 одиниць (інтервал 14 хв.);

тролейбусний маршрут № 31 – 1 одиниця (інтервал 81 хв.);

тролейбусний маршрут № 32 – 6 одиниць (інтервал 10 хв.);

тролейбусний маршрут № 33 – 12 одиниць (інтервал 4−5 хв.).

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