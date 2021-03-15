«Арена Львів» готова приймати футбольні поєдинки ЧС-2022, – керівництво

«Арена Львів» повним ходом веде підготовку до прийому футбольних матчів збірної України з відбору на Чемпіонату світу 2022 року. Інформація про не готовність стадіону не відповідає дійсності. Про це в коментарі Львівському порталу повідомила директор «Арена Львів» Ольга Манько.

За її словами, стадіон вже підписав офіційні договори для проведення березневих матчів збірної з відбору до ЧС–2022. І для підготовки поля після зими є достатньо часу.

«На сьогодні стадіон повним ходом готується до прийняття матчів збірної України з відбору на Чемпіонату світу 2022 року. У нас підписані всі договори, зокрема, про охорону й безпеку. Зараз ми активно готуємо наше поле. Звичайно, що після важкої зими і ранніх матчів футбольної Прем’єр ліги виникли нюанси з трав’яним покриттям, але за час, що залишився, ми здатні підготуватися, щоб прийняти поєдинки на високому рівні», – зазначила Ольга Манько. Реклама партнерів

Водночас вона повідомила, що на сьогодні жодної офіційної інформації про переніс матчів зі Львова немає.

«Це фейкове повідомлення чи чиїсь кулуарні перемовини, бо інформація про неготовність «Арени Львів» та переніс матчів – точно недостовірна. Завтра, 16 березня, у Львові має відбутися нарада з приводу проведення цих матчів у Львівській обласній держадміністрації. Ми максимально працюємо для того, щоб ці поєдинки пройшли на найвищому рівні – наголосила Ольга Манько.

Як відомо раніше з’явилась інформація, що майбутні домашні матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану можуть перенести зі Львова до Харкова. За інформацією Sportarena поле на «Арені Львів» не готове до березневих поєдинків відбору на чемпіонат світу-2022. У той же час поле на ОСК Металіст у Харкові теж не в кращому стані.

Як відомо Україна зіграє проти Фінляндії 28 березня, а Казахстан команда Андрія Шевченка прийме 31 березня. Стартовий матч відбору синьо-жовті проведуть 24 березня на виїзді проти Фінляндії.

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