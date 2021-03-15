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Відбіркові матчі збірної України до ЧС-2022 можуть перенести зі Львова

Андрій Котенський

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Майбутні домашні матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану можуть перенести зі Львова до Харкова. За інформацією джерела, поле на «Арені Львів» не готове до березневих поєдинків відбору на чемпіонат світу-2022, пише Sportarena.

У той же час, поле на ОСК Металіст у Харкові теж не в кращому стані. Очікується, що 16 березня Українська асоціація футболу прийме рішення, де пройдуть березневі матчі національної команди.

Раніше УАФ заборонила проводити на «Арені Львів» матчі першої футбольної ліги в березні, щоб підготувати львівський стадіон до поєдинків відбору на ЧС-2022.

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Україна зіграє проти Фінляндії 28 березня, а Казахстан команда Андрія Шевченка прийме 31 березня. Стартовий матч відбору синьо-жовті проведуть 24 березня на виїзді проти Фінляндії.

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