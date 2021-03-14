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У Львові вшанували добровольців

Юлія Осим

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З нагоди Дня українського добровольця у Львові над Меморіалом Небесної Сотні підняли державний прапор. Опісля у Будинку воїна привітали учасників бойових дій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Під час урочистостей виступили ліцеїсти Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Також присутні добровольці розповілди свої історії.

Героям вручили тематичні картитни, написані учнями художнього професійного училища м. Львова, та відзнаки від керівництва міста й області.

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За особисту мужність і сумлінне виконання службових обов’язків та бойових завдань із захисту територіальної цілісності й незалежності держави та з нагоди Дня українського добровольця, відзнаки від громади міста отримали учасники бойових дій: Микола Воробель, Святослав Лев, Василь Бойко, Андрій Ковальчук, Андрій Кухар, Юрій Максимів, Ігор-Сергій Хомко, Ірина Строгуш, Ростислав Покладок, Юрій Вовкогон, Володимир Шпік.

Окрім того, усі, хто отримав відзнаки, матиме матеріальну допомогу в розмірі 3 тис грн.

Зазначимо, що підняли прапороносна група й оркестр Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День українського добровольця.

Фото ЛМР

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