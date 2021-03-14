В Україні відзначають День добровольця

Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця. День встановлений 17 січня 2017 року Верховною Радою задля зміцнення патріотичного духу в суспільстві, підвищення суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань. Про це повідомляє Урядовий портал.

Постановою ВР відзначення Дня добровольця винесено на державний рівень.

«В цей день українці вшановують мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету, і територіальної цілісності України», – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що відзначення Дня добровольця саме 14 березня не є випадковим. Саме цього дня 2014 року з Майдану на тренувальну базу в Нових Петрівцях відправилися перші добровольці, де почали підготовку до участі в боротьбі за територіальну цілісність України.