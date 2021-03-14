ОСТАННІ НОВИНИ

120 будинків на вулиці Науковій залишилися без гарячої води і теплопостачання

Юлія Осим

|

На вулиці Науковій у Львові сталася аварія на теплотрасі. Через сильний витік води 120 будинків наразі без гарячої води і теплопостачання. “Львівтеплоенерго” розпочсало ліквідовувати аварійну ситуацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Полагодити трубу, де стався витік, тепловики старатимуться до кінця дня.

«Тепловики більш точні терміни завершення робіт зможуть сказати, коли розриють теплотрасу і побачать об”єми робіт», — повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, передає пресслужба мерії.

Реклама партнерів

Мешканців просять з розумінням поставитись до виниклої ситуації.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...