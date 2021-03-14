120 будинків на вулиці Науковій залишилися без гарячої води і теплопостачання

На вулиці Науковій у Львові сталася аварія на теплотрасі. Через сильний витік води 120 будинків наразі без гарячої води і теплопостачання. “Львівтеплоенерго” розпочсало ліквідовувати аварійну ситуацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Полагодити трубу, де стався витік, тепловики старатимуться до кінця дня.

«Тепловики більш точні терміни завершення робіт зможуть сказати, коли розриють теплотрасу і побачать об”єми робіт», — повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, передає пресслужба мерії.

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Мешканців просять з розумінням поставитись до виниклої ситуації.

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