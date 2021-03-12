15 вулиць Львова залишились без води. Перелік

У п’ятницю, 12 березня, низка вулиць Львова залишиться без водопостачання через ремонтні роботи. Про це інформує «Львівводоканал».

Сьогодні проводитимуть аварійно-ремонтні роботи на вул. Угорській,27. Відтак орієнтовно до 16:00 год. не буде водопостачання на вулицях:

вул.Бережанська – Всі будинки

вул.Гостинна – Всі будинки

вул.Кам’янецька – Всі будинки

вул.Карбишева Д – Всі будинки

вул.Козловського О – Всі будинки

вул.Колійна – Всі будинки

вул.Колодзінського М – Всі будинки

вул.Рахівська – Всі будинки

вул.Рівнинна – Всі будинки

вул.Рядова – Всі будинки

вул.Сумська – Всі будинки

вул.Сусідня – Всі будинки

вул.Тернопільська – Всі будинки

вул.Угорська – Всі будинки

просп.Червоної Калини буд. 22, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 26д, 26в, 26б, 26 в, 27, 28, 28а, 28б, 30, 31

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