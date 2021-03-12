15 вулиць Львова залишились без води. Перелік

У п’ятницю, 12 березня, низка вулиць Львова залишиться без водопостачання через ремонтні роботи. Про це інформує «Львівводоканал».
Сьогодні проводитимуть аварійно-ремонтні роботи на вул. Угорській,27. Відтак орієнтовно до 16:00 год. не буде водопостачання на вулицях:
- вул.Бережанська – Всі будинки
- вул.Гостинна – Всі будинки
- вул.Кам’янецька – Всі будинки
- вул.Карбишева Д – Всі будинки
- вул.Козловського О – Всі будинки
- вул.Колійна – Всі будинки
- вул.Колодзінського М – Всі будинки
- вул.Рахівська – Всі будинки
- вул.Рівнинна – Всі будинки
- вул.Рядова – Всі будинки
- вул.Сумська – Всі будинки
- вул.Сусідня – Всі будинки
- вул.Тернопільська – Всі будинки
- вул.Угорська – Всі будинки
- просп.Червоної Калини буд. 22, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 26д, 26в, 26б, 26 в, 27, 28, 28а, 28б, 30, 31
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Вероніка Рой