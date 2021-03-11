Депутати Львівської міськради закликають заборонити ОПЗЖ та Партію Шарія

Депутати Львівської міської ради закликають президента Володимира Зеленського та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова заборонити в Україні діяльність проросійських партій «Опозиційна платформа – за життя» та Партію Шарія. «За» відповідне звернення у четвер, 11 березня, проголосував 51 депутат, передає Львівський портал.

У своєму зверненні львівські депутати зауважують, що за прикладом Комуністичної партії і Партії регіонів в Україні слід заборонити ще дві проросійські політсили – партії ОПЗЖ та Партію Шарія.

На думку обранців громади, своєю діяльністю члени згаданих партій відверто заграють з країною-агресором, Російською Федерацією маніпулюють нормами моралі, питаннями мови та дружбою з Росією. Все це своєю чергою сприяє розколу українського суспільства.

«Україна змушена протистояти гібридній війні з російським впливом. Крім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є й внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення. Сьогодні є шанс успішно завершити цю боротьбу, тож просимо підготувати та ухвалити законопроєкт, відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій «Опозиційна платформа – за життя» та Партію Шарія як таких, що відстоюють та активно просувають інтереси російського агресора. За проросійським політиками завжди йдуть російські танки. Щоб не допустити цього, нам необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів Кремля», – йдеться у тексті звернення. Реклама партнерів

Депутати Львівської міськради також додають, що забороною цих двох проросійських партій Україна й нардепи зокрема продемонструють свою непохитну позицію й публічно підтвердять, що засуджують діяльність представників російського агресора.

Зазначимо, що з ініціативою заборонити в Україні ОПЗЖ і Партію Шарія вже виступили Івано-Франківськ, Чернівці та Кам’янець-Подільський.

Нагадаємо, Анатолій Шарій є проросійським пропагандистом українського походження. Нещодавно СБУ оголосила йому підозру у державній зраді. Його партію ЗМІ називають проєктом, який швидше за все створила партія ОПЗЖ.

Торік на місцевих виборах проросійська партія «Опозиційна платформа – за життя» намагалась потрапити у Львівську міську раду.

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