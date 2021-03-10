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11 мешканкам Львівщини присвоїли звання «Мати-героїня»

Наталя Дуляба

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Почесне звання «Матір-героїня» президент Володимир Зеленський  присвоїв 11 жінкам на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їхнього розвитку почесне звання «Мати-героїня» присвоїли:

  • Ірині Боднар – матері 7 дітей,
  • Галині Ємець – матері 5 дітей,
  • Ірині Півень – матері 5 дітей,
  • Ірині Веретельник – матері 7 дітей,
  • Олені Александровій – матері 6 дітей,
  • Мар’яні Андріїшин – матері 6 дітей,
  • Іванні Крип’якевич-Дамид – матері 5 дітей,
  • Світлані Онишкевич – матері 6 дітей,
  • Світлані Хомі – матері 6 дітей,
  • Вірі Буллі – матері 11 дітей,
  • Мирославі Наконечній – матері 8 дітей.

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Зазначимо, почесне звання «Мати-героїня» є найвищою держвідзнакою в Україні за материнство. Її присвоють жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Нагадаємо, торік до Дня матері звання «Мати-героїня» в Україні присвоїли 678 жікам, в тому числі 58 мешканкам Львівської області.

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Фото: ЛОДА

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