11 мешканкам Львівщини присвоїли звання «Мати-героїня»

Почесне звання «Матір-героїня» президент Володимир Зеленський присвоїв 11 жінкам на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їхнього розвитку почесне звання «Мати-героїня» присвоїли:

Ірині Боднар – матері 7 дітей,

Галині Ємець – матері 5 дітей,

Ірині Півень – матері 5 дітей,

Ірині Веретельник – матері 7 дітей,

Олені Александровій – матері 6 дітей,

Мар’яні Андріїшин – матері 6 дітей,

Іванні Крип’якевич-Дамид – матері 5 дітей,

Світлані Онишкевич – матері 6 дітей,

Світлані Хомі – матері 6 дітей,

Вірі Буллі – матері 11 дітей,

Мирославі Наконечній – матері 8 дітей.

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Зазначимо, почесне звання «Мати-героїня» є найвищою держвідзнакою в Україні за материнство. Її присвоють жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Нагадаємо, торік до Дня матері звання «Мати-героїня» в Україні присвоїли 678 жікам, в тому числі 58 мешканкам Львівської області.

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Фото: ЛОДА