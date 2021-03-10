11 мешканкам Львівщини присвоїли звання «Мати-героїня»

Почесне звання «Матір-героїня» президент Володимир Зеленський присвоїв 11 жінкам на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їхнього розвитку почесне звання «Мати-героїня» присвоїли:
- Ірині Боднар – матері 7 дітей,
- Галині Ємець – матері 5 дітей,
- Ірині Півень – матері 5 дітей,
- Ірині Веретельник – матері 7 дітей,
- Олені Александровій – матері 6 дітей,
- Мар’яні Андріїшин – матері 6 дітей,
- Іванні Крип’якевич-Дамид – матері 5 дітей,
- Світлані Онишкевич – матері 6 дітей,
- Світлані Хомі – матері 6 дітей,
- Вірі Буллі – матері 11 дітей,
- Мирославі Наконечній – матері 8 дітей.
Зазначимо, почесне звання «Мати-героїня» є найвищою держвідзнакою в Україні за материнство. Її присвоють жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.
Нагадаємо, торік до Дня матері звання «Мати-героїня» в Україні присвоїли 678 жікам, в тому числі 58 мешканкам Львівської області.
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Фото: ЛОДА
Наталя Дуляба