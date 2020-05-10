ОСТАННІ НОВИНИ

Звання «Мати-героїня» отримали 58 мешканок Львівщини

Ольга Денисяка

|

Президент України Володимир Зеленський у День матері 10 травня надав 678 українкам звання «Мати-героїня». Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

 

Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Серед нагороджених – 58 мешканок Львівської області.

«Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 678 українських жінок», – йдеться в повідомленні.

Львівський портал повідомляв, що українці традиційно відзначають День матері у другу неділю травня. У цьому році свято припало на 10 травня.

Довідково:

«Мати-героїня» – державна нагорода України – почесне звання України, що надається президентом України жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених дітей.

Жінки відзначаються за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку творчих здібностей дітей, формування високих духовних і моральних якостей.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...