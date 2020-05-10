Звання «Мати-героїня» отримали 58 мешканок Львівщини

Президент України Володимир Зеленський у День матері 10 травня надав 678 українкам звання «Мати-героїня». Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Серед нагороджених – 58 мешканок Львівської області.

«Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 678 українських жінок», – йдеться в повідомленні.

Львівський портал повідомляв, що українці традиційно відзначають День матері у другу неділю травня. У цьому році свято припало на 10 травня.

Довідково:

«Мати-героїня» – державна нагорода України – почесне звання України, що надається президентом України жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених дітей.

Жінки відзначаються за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку творчих здібностей дітей, формування високих духовних і моральних якостей.