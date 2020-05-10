Звання «Мати-героїня» отримали 58 мешканок Львівщини

Президент України Володимир Зеленський у День матері 10 травня надав 678 українкам звання «Мати-героїня». Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.
Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Серед нагороджених – 58 мешканок Львівської області.
«Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 678 українських жінок», – йдеться в повідомленні.
Львівський портал повідомляв, що українці традиційно відзначають День матері у другу неділю травня. У цьому році свято припало на 10 травня.
Довідково:
«Мати-героїня» – державна нагорода України – почесне звання України, що надається президентом України жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених дітей.
Жінки відзначаються за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку творчих здібностей дітей, формування високих духовних і моральних якостей.
Ольга Денисяка