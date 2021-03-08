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Громадські обговорення про вартість проїзду у транспорті Львова проведуть онлайн

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 12 березня, у Львівській міській раді відбудуться публічні обговорення пропозицій перевізників щодо підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорту. Більшість охочих зможуть взяти участь в обговоренні онлайн – через Zoom. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Обговорення відбудуться 12 березня о 14.00 год. у великій сесійній залі Львівської міської ради. Втім, як кажуть у міськраді, через карантинні обмеження більшість охочих зможуть взяти участь в обговоренні онлайн – через Zoom. Натомість у сесійній залі будуть пристні приватні і комунальні перевізники, депутати, керівники відповідних структурних підрозділів ЛМР, представники ЗМІ.

«Наше управління отримало розрахунки економічно обґрунтованого тарифу від приватних перевізників, а також такі розрахунки надали комунальні перевізники. Розрахунки проведені на підставі методики, розробленої Кабінетом Міністрів України. Зараз ми завершуємо вивчення цих розрахунків, і виносимо їх на публічні обговорення. На основі результатів обговорення будемо приймати наступні рішення», –повідомив керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Зареєструватися на участь у публічних обговореннях пропозицій перевізників щодо коригування тарифу на проїзд у громадському транспорту можна тут.

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Нагадаємо, нещодавно приватні перевізники заговорили про підняття вартості проїзду у маршрутках Львова. Цього разу вони хочуть вдвічі більший тариф – 14 грн. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Також про можливе підвищення вартості проїзду заявили і у ЛКП «Львівелектротранс». Зокрема, підприємство пропонує підняти вартість проїзду у трамваях і тролейбусах до 12 грн 43 коп.

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