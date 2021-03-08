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56% українців підтримують жорсткий карантин, якщо хворих на COVID побільшає, – опитування

Вероніка Рой

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56% українців заявили, що підтримують введення жорсткого карантину в Україні у випадку, якщо кількість хворих на коронавірус в країні зростатиме. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Загалом, згідно із результатами опитування, 37% українців важають, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає. Натомість 34% говорять, що він не змінюється, а ще 20% переконані, що зменшується.

Також 56% підтримують запровадження «жорсткого» карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. Натомість 41% опитаних мають протилежну думку.

«Дві третини підтримують закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів на час локдауну. 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% – шкіл, 47% « дитсадків. Натомість майже 80% проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту», – кажуть соціологи.

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Зазначимо, нещодано в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля пандемії COVID-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Також через збільшення кількості хворих у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були в кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.

Дослідження проводилося 2-3 березня 2021 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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