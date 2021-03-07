Любицького позбавили статусу депутата Львівської районної ради

Депутати Львівської районної ради позбавили Романа Любицького статусу депутата. Про це йдеться у повідомленні політсили ВО «Свобода» у Facebook, передає Львівський портал.

Любицький пройшов у раду від ВО «Свобода», втім після скандалу з продажем його каналу «Перший незалежний» медіагрупі Тараса Козака його виключили з партії.

Голосування за дострокове припинення депутатських повноважень Романа Любицького у Львівській районній раді відбулося 5 березня. Це рішення підтримали більшістю голосів.

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У міському осередку «Свободи» також повідомили, що в районній раді Любицького замінить Володимир Харчук. У часи президентства Петра Порошенка він працював у Львівській ОДА, коли ту очолював Олег Синютка.

Як писав Львівський портал, в ніч на 3 лютого 2021 року в Україні заблокували канали Медведчука і Козака: «112», NewsOne та ZIK.

23 лютого співробітники закритих каналів «112 Україна», NewsOne та ZIK, що входили до медіахолдингу депутата Верховної Ради Тараса Козака, стали власниками львівського каналу «Перший незалежний», який до того належав Роману Любицькому.

Наступного ж дня львівський осередок ВО «Свобода» заявив, що Любицього виключили з партії.

Донедавна Роман Любицький також був керівником ТОВ «Престайм.ком.юа» (сайт і радіо «Вголос») і ПП «НТА-Незалежне телевізійне агентство» (телеканал НТА). Проте після скандалу його звільнили з посади директора каналу НТА.

Сам Роман Любицький каже, що не знав, кому продали телеканал, адже дав доручення юристу, який займався продажем.

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