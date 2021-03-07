Аварія автобуса у Польщі: 26 українців досі перебувають у лікарні

26 українців, які потрапили в аварію пасажирського автобуса в Польщі, усе ще залишаються в лікарнях, 24 – вирушили додому. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Twitter, передає Львівський портал.

«За сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України», – написав Ніколенко.

За його словами, у лікарнях залишаються 26 українських громадян, і вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою.

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Як писав Львівський портал, вночі 6 березня у Польщі рейсовий автобус «Познань-Херсон» потрапив в аварію: 5 українців загинули, ще 35 потребували госпіталізації. Всього в салоні автобуса перебувало 57 людей. На місці аварії працювали майже 100 пожежників, 19 бригад медиків та поліцейські. На гелікоптерах перевозили важкопоранених.

Згодом стало відомо, що серед пасажирів автобуса була одна мешканка Львівської області.

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Фото: MARCIN BETLEJA, PODKARPACKA STRAŻ POŻARNA /PSP/RBK.ua