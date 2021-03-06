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ДТП в Польщі: серед постраждалих є мешканка Львівщини

Ольга Денисяка

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Серед пасажирів рейсового автобуса Познань-Херсон, який потрапив в аварію неподалік Перемишля, була одна мешканка Львівської області. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Львівський портал.

Фото: rbc.ua

Також він зазначив, що жінка зараз перебуває у гуртожитку в Ярославі.

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«Усі інші пасажири –жителі південних і центральних областей України. Загалом в салоні перебувало 57 людей. На жаль, шестеро наших громадян загинули. Семеро отримали незначні ушкодження, інші –важкі травми, переломи. Вони госпіталізовані», – написав Козицький.

Як писав Львівський портал, вночі 6 березня у Польщі рейсовий автобус «Познань-Херсон» потрапив в аварію: шестеро українців загинули, ще 35 потребували госпіталізації. Всього в салоні автобуса перебувало 57 людей. На місці аварії працювали майже 100 пожежників, 19 бригад медиків та поліцейські. На гелікоптерах перевозили важкопоранених.

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Фото: MARCIN BETLEJA, PODKARPACKA STRAŻ POŻARNA /PSP/RBK.ua

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