У лікарні померла 37-річна жінка, яка постраждала від вибуху гранати у Дрогобичі

У п’ятницю, 5 березня, після численних операцій та інтенсивного лікування померла 37-річна Наталія Здебська. Дрогобичанка дивом вижила після розриву гранати 20 лютого та майже два тижні перебувала у реанімації у Львові. Про це повідомляє місцевий сайт Дрогобича 03244.

Розрив вибухового пристрою спричинив тяжкі тілесні ушкодження у Наталії. У неї були пробиті легеня та шлунок, а також пошкоджені інші внутрішні органи. Осколки гранати застрягли практично у всьому тілі, завдали проблем із оком.

Наталія пережила кілька важких операцій. Попереду мали бути нові операцій втручання та тривала реабілітація. Однак, як повідомили рідні жінки – її серце перестало битися цієї п’ятниці.

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Сиротами залишилися двоє малолітніх дітей – 15-річний син та 6-річна дочка Наталії. Син Наталії Здебської – Микола навчається на першому курсі ВПУ №19 у Дрогобичі.

Знайомі загиблої жінки почали збір коштів від усіх небайдужих для підтримки родини.

Кошти можна переказувати на банківську картку батька Наталії – Анатолія Здебського 5168 7574 0221 0068. (Контактний номер телефону батька – 0671324746) або ж на картку сина Наталії – Миколи Череватого 4149 4991 4674 9583.

Як повідомляв Львівський портал, 20 лютого внаслідок вибуху в Дрогобичі загинули двоє чоловіків віком 37 та 40 років. Один з загиблих був чоловіком Наталії Здебської. 37-річна жінка отримала важкі поранення та два тижні перебувала у реанімації у Львові.

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Фото: 03244